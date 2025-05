Classifica Giro d’Italia 2025 | Del Toro maglia rosa Caruso 5 cinque italiani in top20

Scopri la classifica aggiornata del Giro d’Italia 2025 dopo la diciottesima tappa, con Caruso e cinque italiani nelle prime venti posizioni. La maglia rosa, simbolo del leader della generale, resta saldamente nelle mani di Toro, mentre il percorso si infiamma verso lo sprint finale.

La conclusione della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025 di ciclismo su strada, da Morbegno al traguardo di Cesano Maderno, dopo 144 km, non ha fatto cambiare padrone alla maglia rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, rimasta sulle spalle del messicano Isaac Del Toro. Giornata dedicata, come da pronostico, ai fuggitivi di giornata, con la vittoria del tedesco Nico Denz (Red Bull – BORA – hansgrohe), ed il simbolo del primato è stato conservato con tanti patemi dal corridore della UAE Team Emirates – XRG, che si è confermato in testa con 41? di vantaggio sull’ecuadoregno Richard Carapaz (EF Education – EasyPost). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2025: Del Toro maglia rosa, Caruso 5°, cinque italiani in top20

