Clamoroso Osimhen l’offerta al Napoli è da capogiro | ora si attende la mossa di De Laurentiis

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli si fa sempre più incerto, con un'offerta da capogiro che sta facendo discutere gli addetti ai lavori. Resta da vedere se De Laurentiis accontenterà le richieste del noto club europeo interessato all’attaccante più desiderato del momento.

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere più in bilico che mai. Sulle tracce dell'attaccante ci sarebbe un noto club europeo. Il nome di Victor Osimhen è accostato al Napoli, ma solo per un "passaggio" brevissimo. Il calciatore di proprietà del club azzurro è in prestito al Galatasaray, ma nelle prossime settimane farà ritorno in Campania. Alla Corte del Vesuvio, però, non si fermerà per molto tempo vista la volontà della dirigenza di cederlo a titolo definitivo. Da qui, infatti, sarebbe nato il forte interesse da parte di un noto club. La Juventus punta tutto su Osimhen: l'offerta è da capogiro.