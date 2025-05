Civitanova nega l' ultimo panino prima di chiudere il Kebab | gli staccano il lobo con un morso all' orecchio Chiede maxi risarcimento

Un episodio shock a Civitanova vede due uomini entrare in un kebab alle prime luci dell’alba, aggredendo il dipendente che si rifiuta di servirli e provocandogli una grave ferita all’orecchio. La vicenda ha suscitato molto scalpore, con la vittima che ha deciso di chiedere un maxi risarcimento per l’aggressione violenta.

CIVITANOVA Alle 5 del mattino, in due entrano in un Kebab e chiedono un panino, al rifiuto del dipendente che stava chiudendo il locale, si avventano su di lui e uno gli morde l?orecchio. A. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Civitanova, nega l'ultimo panino prima di chiudere il Kebab: gli staccano il lobo con un morso all'orecchio. Chiede maxi risarcimento

Civitanova, nega l'ultimo panino prima di chiudere il Kebab: gli staccano il lobo con un morso all'orecchio. In due dal giudice - A Civitanova, un episodio choc si è verificato quando due individui hanno aggredito un dipendente di un kebab che voleva chiudere. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Civitanova Nega Ultimo Panino Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Civitanova, nega l'ultimo panino prima di chiudere il Kebab: gli staccano il lobo con un morso all'orecchio. C; Civitanova nega l' ultimo panino prima di chiudere il Kebab | gli staccano il lobo con un morso all' orecchio In due dal giudice; Niente panino i clienti gli staccano il lobo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Civitanova, nega l'ultimo panino prima di chiudere il Kebab: gli staccano il lobo con un morso all'orecchio. In due dal giudice - CIVITANOVA Alle 5 del mattino, in due entrano in un Kebab e chiedono un panino, al rifiuto del dipendente che stava chiudendo il locale, si avventano su di ... 🔗Da msn.com