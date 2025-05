Civ 2025 Il Mugello accende la lotta per il titolo

Il CIV 2025 al Mugello si prepara a riscaldare gli animi degli appassionati di motori, tornando a vivere l’emozione delle competizioni di alto livello sulle famose curve toscane. Dal 30 maggio all’1 giugno, il secondo round del Campionato italiano velocità offre emozioni forti, duelli serrati e un’occasione unica per scoprire i giovani talenti delle due ruote italiane.

SCARPERIA – L'emozione delle due ruote italiane torna protagonista su uno dei circuiti più leggendari del nostro paese: il Mugello Circuit. Dal 30 maggio all'1 giugno, il Campionato italiano velocità (Civ) approda in Toscana per il secondo round della stagione, pronto a offrire gare mozzafiato, duelli ravvicinati e una vetrina importante per i giovani talenti emergenti del motociclismo. Un evento da non perdere per gli appassionati, ma anche un'opportunità per le famiglie di godersi un intero fine settimana tra adrenalina, sport e intrattenimento all'aria aperta. Superbike: lotta accesa tra Delbianco e Pirro.