Scopri le iniziative a Pisa in vista del referendum dell’8 e 9 giugno, promosse da diverse associazioni locali. Attraverso poesie, cineforum e dibattiti, la città si prepara a discutere sulla riduzione dei tempi per ottenere la cittadinanza italiana, coinvolgendo cittadini e studenti in un confronto importante e partecipativo.

Nei prossimi giorni, alcune associazioni della città di Pisa si mobiliteranno per il referendum dell’8 e 9 giugno. Una serie di iniziative, tra poesie, cineforum e discussioni per discutere del quesito referendario relativo alla diminuzione degli anni necessari per richiedere la cittadinanza italiana. Gli eventi si svilupperanno, in particolar modo, a cavallo tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Il primo appuntamento prenderà il via martedì 3 giugno alle 18.00, e si terrà nei locali della Libreria Erasmus, con un reading di poesie della scrittrice e insegnante italo-somala Rahma Nur. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cittadinanza, le iniziative a Pisa verso il Referendum

