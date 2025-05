Città sotto shock | auto della sindaca distrutta in un incendio doloso

Chieti e Monteodorisio sono sotto shock dopo l'incendio doloso dell'auto della sindaca Catia Di Fabio, avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 maggio. Un gesto grave che segue scritte offensive sui muri e ha portato a un forte aumento delle misure di sicurezza, mentre le indagini per accertare i responsabili sono in corso.

Chieti - Dopo scritte offensive sui muri, l'auto della sindaca Catia Di Fabio è stata incendiata; indagini in corso e misure di sicurezza rafforzate. Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, un grave episodio ha scosso la comunità di Monteodorisio, in provincia di Chieti. L'autovettura della sindaca Catia Di Fabio, una Jeep Renegade, è stata completamente distrutta da un incendio che, secondo i primi accertamenti, sarebbe di natura dolosa. Il veicolo era parcheggiato davanti all'abitazione della prima cittadina quando, intorno all'1:30, le fiamme lo hanno avvolto, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Città sotto shock: auto della sindaca distrutta in un incendio doloso

