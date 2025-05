Città della Scienza azioni sociali al centro dell’accordo con la Diocesi di Pozzuoli

Città della Scienza e la Diocesi di Pozzuoli hanno stretto un accordo triennale per mettere le azioni sociali al centro di un percorso di collaborazione tra scienza, cultura e spiritualità. Un'iniziativa innovativa che mira a promuovere il progresso integrale dell’individuo e della società, rafforzando il dialogo tra questi mondi fondamentali.

di Marco Milano Città della Scienza e la Diocesi di Pozzuoli hanno siglato un a ccordo q uadro triennale, “ volto a rafforzare la collaborazione tra scienza, cultura e spiritualità per favorire il progresso integrale dell ’ individuo e della società ”. La firma è avvenuta al Foyer Alto della Sala Newton di Città della Scienza, alla presenza del Vescovo di Pozzuoli e di Ischia, Monsignor Carlo Villano, e del p residente della Fondazione I dis – Città della Scienza, Riccardo Villari. Presente, inoltre, il c onsigliere di a mministrazione del polo scientifico di Coroglio, Fabio Costigliola, promotore dell’intesa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

