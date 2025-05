Cisalpina Tours premio speciale agli Italian Mission Awards

Cisalpina Tours si distingue ai Italian Mission Awards, aggiudicandosi un premio speciale per l'eccellenza nel servizio di business travel a livello nazionale. Grazie a un team di account manager dedicato e a una suite tecnologica all'avanguardia, l’azienda garantisce una gestione ottimizzata e completa delle trasferte dei clienti.

di Marco Milano A Milano, i riconoscimenti del business travel vanno al team di account manager e alla suite tecnologica della TMC, “ che brilla per completezza ed efficienza, volte a garantire una gestione ottimizzata delle trasferte ”. All’ombra del Duomo Cisalpina Tours si aggiudica due importanti riconoscimenti nell’ambito della dodicesima edizione degli Italian Mission Awards, evento di riferimento per il settore del business travel in Italia, organizzato dalla casa editrice Newsteca. La travel management company del gruppo, che organizza e gestisce i viaggi d’affari di ottocento aziende clienti, sia nazionali che internazionali, per circa due milioni di transazioni all’anno, è stata premiata nella categoria “Miglior offerta di soluzioni tecnologiche per la gestione dei viaggi d’affari” e in quella di “Miglior servizio di Account Management”, a conferma del valore strategico che l’innovazione e la consulenza diretta rivestono nella proposizione di Cisalpina Tours. 🔗 Leggi su Ildenaro.it