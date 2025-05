Cirielli FdI | Pronto a candidarmi in Campania Tra i nomi in campo il mio è il più forte Messaggi a Lega e FI

Edoardo Cirielli, esponente di FDI e viceministro degli Esteri, si prepara a candidarsi in Campania, convincendo per la sua leadership tra i possibili candidati del centrodestra. Con un forte sostegno nei sondaggi, Cirielli dichiara: "Sarebbe un onore" rappresentare la coalizione, sfidando anche Lega e FI.

"Sarebbe un onore". Edmondo Cirielli, meloniano e viceministro degli Esteri, quindi sarà lei il candidato del centrodestra in Campania? "Io sono a disposizione e secondo i sondaggi, tra i n.

Cirielli: “Sul candidato in Campania FdI avrà un peso maggiore di Fi” - Cirielli sottolinea che il candidato di Fratelli d’Italia in Campania avrà un peso maggiore rispetto a quello di Forza Italia. 🔗continua a leggere

