Circonvallazione di Calabrina incontro in quartiere col sindaco

Sabato mattina, presso la sede del quartiere Cervese Nord in via Fratelli Latini, cittadini potranno incontrare il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore Christian Castorri e il presidente Sanzio Bissoni per discutere del progetto preliminare della nuova circonvallazione di Calabrina. Un’occasione per ricevere aggiornamenti e porre domande direttamente alle autorità locali.

