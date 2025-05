CioccAut il laboratorio di cioccolato nato da una ricerca per l’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico

Scopri CioccAut, il laboratorio di cioccolato innovativo dedicato all'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico, dove esperienza e sensibilità sociale si uniscono per creare deliziosi prodotti artigianali. Un progetto unico che promuove l'autonomia e l'integrazione attraverso il piacere del cioccolato.

Prende il via "CioccAut", il laboratorio dedicato alla produzione di cioccolatini e prodotti a base di cioccolato rivolto a persone con disturbo dello spettro autistico. Un'idea innovativa, frutto di studio, esperienza e sensibilità sociale: prende il via "CioccAut", il laboratorio dedicato alla produzione di cioccolatini e prodotti a base di cioccolato, promosso dal CSN – Centro .

