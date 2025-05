Cinque nuovi autovelox nell' area metropolitana di Bari | dove si trovano

A partire dal 28 maggio 2025, nell'area metropolitana di Bari entrano in funzione cinque nuovi autovelox, posizionati secondo le nuove linee guida del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questi dispositivi sono stati installati in punti strategici per garantire una maggiore sicurezza stradale e il rispetto dei limiti di velocitĂ .

Dal 28 maggio 2025 sono pienamente efficaci le disposizioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 aprile 2024, che indicano criteri precisi per l’individuazione dei tratti di strada dove collocare le postazioni di controllo della velocitĂ (cosiddetti “autovelox”). 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Cinque nuovi autovelox nell'area metropolitana di Bari: dove si trovano

