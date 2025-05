Cinque giorni di spettacoli tradizione e sport | inizia il Salone Nautico 2025 | VIDEO

Vivi l’emozione di cinque giorni all’insegna di spettacoli, tradizione e sport al Salone Nautico di Venezia 2025, inaugurato con lo spettacolo delle Frecce Tricolori sopra l’Arsenale. Un evento imperdibile che unisce passione per il mare e cultura, con ospiti d’eccezione e tante suggestioni in città.

Con un fragoroso rombo nei cieli di Venezia e le scie tricolori che hanno dipinto l’orizzonte sopra l’Arsenale, le Frecce Tricolori hanno dato il via alla sesta edizione del Salone Nautico di Venezia. Presenti duranti il taglio del nastro il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il sindaco di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Cinque giorni di spettacoli, tradizione e sport: inizia il Salone Nautico 2025 | VIDEO

Yacht, vela, elettrici: conto alla rovescia per il Salone Nautico - Manca solo due settimane al tanto atteso Salone Nautico di Venezia, che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno 2025. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Cinque Giorni Spettacoli Tradizione Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ritorna a Pianiga l’antica Fiera del biso: cinque giorni di tradizione, gusto e spettacolo in piazza Mercato; Lariano in Festa per la sua Patrona Sant'Eurosia: cinque giorni di fede, tradizione e spettacolo dal 22 al 26 maggio 2025; Sere d’estate 2025; Eventi segnalati dai Comuni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cinque giorni di spettacoli, tradizione e sport: inizia il Salone Nautico 2025 | VIDEO - Cinque giorni intensi, in cui Venezia si trasforma nel cuore pulsante ... Immancabile lo spazio dedicato alla cantieristica tradizionale veneziana, il “Wood Village”, e un calendario di eventi ... 🔗Lo riporta veneziatoday.it

Un Carnevale lungo cinque giorni Tradizione e costumi da tutto il mondo - MILANO- Maschere della tradizione ... cinque piazze del centro si terranno eventi a tema. Laboratori (e chiacchiere) per i più piccoli in piazza San Fedele; danze africane in piazza Scala ... 🔗Da milano.corriere.it

Fiera di Ottobre a Bondeno: "Cinque giorni di appuntamenti tra tartufo, birra e tradizioni" - Cinque giorni di Fiera di Ottobre, a partire da venerdì, per un fine settimana pieno di appuntamenti: "Fiera coincide con nostra tradizionale ... così da salvare gli spettacoli indipendentemente ... 🔗Come scrive ilrestodelcarlino.it