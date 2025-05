Cinema in festa 2025 | le sale aderenti in Italia a giugno e quali film vedere a 350 euro

Scopri Cinema in Festa 2025, l’iniziativa imperdibile che dal 8 al 12 giugno permette di vedere film nelle sale aderenti in tutta Italia a soli 3,50 euro. Approfitta di questa occasione per goderti i migliori film e conoscere quali cinema partecipano, per un'esperienza cinematografica conveniente e coinvolgente!

Con Cinema in festa 2025, da domenica 8 giugno fino al 12 giugno, i biglietti al cinema costeranno solo 3,50 euro per tutti i film. Ecco quali sono i cinema aderenti e come funziona l’iniziativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cinema in festa 2025: le sale aderenti in Italia a giugno e quali film vedere a 3,50 euro

Torna Cinema in festa dall’8 al 12 giugno - Dal 8 al 12 giugno, torna l'attesissima sesta edizione di CINEMA IN FESTA, un'opportunità unica per godere di film al cinema a prezzi speciali. 🔗continua a leggere

