Cinema Gassmann | Non ho firmato lettera inviata a Giuli serve approccio diverso

Al Cinema Gassmann, Alessandro Gassmann ha commentato la lettera aperta dei professionisti del cinema al Ministro della Cultura, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo anziché confronti diretti. Scopri le sue parole e il metodo preferito dall'attore-regista per affrontare le problematiche del settore cinematografico.

Alessandro Gassmann a margine della presentazione del film ‘A mani nude’ di Mauro Mancini, ha parlato della lettera aperta inviata dai professionisti del cinema al ministro della Cultura Alessandro Giuli. “ Non ho firmato la lettera perché non credo sia il caso di fronteggiarsi faccia a faccia, anche se condivido quanto c’è scritto. Credo che l’approccio debba essere diverso, dovremmo trovare una mediazione, la moderazione” ha detto. Gassmann ha aggiunto: “Abbiamo un ministro della Cultura che si è espresso, abbiamo avuto autori e registi che si sono espressi. Spero ora si trovi una soluzione utile a tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinema, Gassmann: “Non ho firmato lettera inviata a Giuli, serve approccio diverso”

Cinema, attori vs. Giuli. La lettera-appello diventa un caso politico - Nel mondo del cinema, una lettera-appello firmata da oltre centodieci attori e registi si trasforma in un caso politico. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Cinema Gassmann Ho Firmato Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Alessandro Gassmann, oggi la violenza ci circonda - Alessandro Gassmann è un duro senza sorriso in 'Mani nude', film di genere di Mauro Mancini (Non odiare) tratto dal romanzo di Paola Barbato già alla Festa di Roma 2024 ora in sala dal 5 giugno con Me ... 🔗Da ansa.it

Leo Gassmann in Una terapia di gruppo soffre di FOMO al cinema: "Ansia? Ho imparato a conviverci” - Leo Gassmann al cinema con Una terapia di gruppo ... Attraverso questo film io ho trovato un compromesso per convivere con quell'ansia che mi caratterizza e mi caratterizzerà sempre. 🔗Scrive vogue.it

Alessandro Gassmann al cinema con “Non odiare” - Fra i suoi film più belli di Alessandro Gassmann ci sono Il bagno turco e Caos calmo. Ma nonostante il cinema d’autore gli ... è proprio il motivo per cui ho accettato il film: mi ha colpito. 🔗Segnala donnamoderna.com