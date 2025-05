Cina | Shenzhen tecnologia LED di nuova generazione ridefinisce schermi

Scopri come la tecnologia LED di nuova generazione a Shenzhen sta rivoluzionando gli schermi con innovazioni come il 3D a occhio nudo e display interattivi tattili. Design che imitano la natura, con venature in legno, ridefiniscono l’esperienza visiva e sensoriale, portando l’innovazione digitale a un nuovo livello in Cina.

Il 3D a occhio nudo rompe i confini della realta’, i display con venature in legno imitano la natura e gli schermi interattivi percepiscono il vostro tocco. Scoprite come la tecnologia LED di nuova generazione ridefinisce gli schermi a Shenzhen, in Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma622702962270292025-05-29cina-shenzhen-tecnologia-led-di-nuova-generazione-ridefinisce-schermi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Shenzhen, tecnologia LED di nuova generazione ridefinisce schermi

