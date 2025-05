Cina | scopriamo antico complesso su scogliera nel Guizhou

Scopri l'antico complesso situato su una suggestiva scogliera nel Guizhou, un esempio affascinante di architettura che unisce i caratteri del Nord e del Sud della Cina. Questa meraviglia, estesa su 300 metri di scogliera alta 80 metri, rappresenta un importante patrimonio che racconta la ricca storia e cultura cinese.

Il complesso architettonico, situato su una scogliera lunga 300 metri e alta 80, e' un modello di integrazione dei caratteri architettonici tra il nord e il sud della Cina. Agenzia Xinhua.

