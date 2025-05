Cina | scoperti oltre 10 000 gigli giganti nello Yunnan

Scoperti oltre 10.000 gigli giganti selvatici nello Yunnan, una meraviglia naturale in una foresta primordiale della Cina. Questi fiori impressionanti, alti fino a 3 metri e con 16 boccioli su una singola pianta, rappresentano una scoperta straordinaria per gli amanti della natura. Per questo video mozzafiato, visita: https://www.agenzianova.com/a/6226865/6226865/2025-05-29/cina-scoperti-oltre-10

Oltre 10.000 gigli giganti selvatici dello Yunnan sono stati scoperti in una foresta primordiale della provincia cinese dello Yunnan, alcuni alti 3 metri e con una fioritura di 16 boccioli su una sola pianta! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma622686562268652025-05-29cina-scoperti-oltre-10-000-gigli-giganti-nello-yunnan Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: scoperti oltre 10.000 gigli giganti nello Yunnan

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fatture false per 10,5 milioni di euro, smantellata rete criminale cinese; Truffe carosello, scoperti più di 10 milioni di fatture false emesse da imprenditori cinesi. Ecco come funzionano le frodi; Pordenone, frode fiscale, coinvolti 15 imprenditori cinesi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cina: scoperti oltre 10.000 gigli giganti nello Yunnan - Oltre 10.000 gigli giganti selvatici dello Yunnan sono stati scoperti in una foresta primordiale della provincia cinese dello Yunnan, alcuni alti 3 metri e con una fioritura di 16 boccioli su una sola ... 🔗Da romadailynews.it

Prada, a maggio la Cina cresce di oltre il 10% - Secondo quanto dichiarato dal CEO di Prada Patrizio Bertelli a Bloomberg TV, nel mese di maggio le vendite della maison hanno registrato un aumento di oltre il 10% in Cina. Incremento che tuttavia ... 🔗affaritaliani.it scrive

Cina, prodotte e vendute oltre 10 milioni auto nei primi 4 mesi - La produzione e le vendite di automoobili in Cina hanno toccato nuovi record a gennaio-aprile 2025, superando per la prima volta la soglia di 10 milioni di unità nel quadrimestre. La produzione e ... 🔗Segnala ansa.it

I 10 segreti della Cina antica che sono rimasti nascosti per molto tempo!