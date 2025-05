Cina | nidi artificiali favoriscono biodiversita’ nel Qinghai

In Qinghai, l'installazione di oltre 5.000 nidi artificiali nell'area di Sanjiangyuan sta contribuendo alla conservazione della biodiversità, offrendo rifugi sicuri per molte specie di uccelli. Questo progetto green supporta la tutela dell'ecosistema, fondamentale per le sorgenti dei grandi fiumi cinesi come il Yangtze, il Giallo e il Lancang. Scopri di più sul nostro impegno per l'ambiente visitando il video al link.

Oltre 5.000 nidi artificiali per uccelli sono stati installati nell'area cinese di Sanjiangyuan per agevolare la conservazione della biodiversita'. L'area, nota come "la torre d'acqua della Cina", ospita le sorgenti dei fiumi Yangtze, Giallo e Lancang.

