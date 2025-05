Cina | ministro Esteri chiede sforzi congiunti per affrontare cambiamento climatico

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, chiama a uno sforzo globale congiunto per affrontare il cambiamento climatico, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale. Le sue parole, pronunciate durante un evento a Xiamen, evidenziano l’urgenza di azioni condivise per proteggere il nostro pianeta.

Tutti i popoli del mondo dovrebbero compiere sforzi congiunti per affrontare il cambiamento climatico, ha dichiarato mercoledi’ il ministro cinese degli Esteri Wang Yi a Xiamen, nella provincia orientale cinese del Fujian. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni in una conferenza stampa dopo aver co-organizzato il Terzo incontro dei ministri degli Esteri Cina-Paesi insulari del Pacifico a Xiamen con il presidente e ministro degli Esteri delle Kiribati, Taneti Maamau. Wang ha espresso profondo rammarico per il ritiro di alcuni importanti Paesi dall’Accordo di Parigi, sottolineando che l’impegno della Cina a sostenere e a svolgere un ruolo proattivo nella governance climatica globale non vacillera’ a prescindere dal mutare delle circostanze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri chiede sforzi congiunti per affrontare cambiamento climatico

Rubio parla con ministro Esteri turco - Marco Rubio ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, esprimendo gratitudine per il supporto della Turchia nei negoziati tra Russia e Ucraina. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

La solidarietĂ cinese con la Palestina e i guerrieri del dente di leone; Diplomatici di Stati Uniti e Cina discutono questioni di reciproco interesse; Netanyahu: Controlleremo tutta Gaza. Spari Idf durante la visita di una delegazione Ue - Hamas: Le condizioni di Netanyahu sono inaccettabili; Guerra Ucraina, Zelensky apre al vertice con Trump e Putin: “Pronto a qualsiasi formato per la pace”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cina, irragionevole revoca Usa a visti per nostri studenti - (ANSA) - PECHINO, 29 MAG - La Cina 'si oppone con forza' ai piani americani sulla revoca dei visti per gli studenti cinesi. E' il commento ... 🔗notizie.tiscali.it scrive

Cina contro la revoca dei visti USA per studenti cinesi: tensioni diplomatiche - La Cina critica i piani USA di revoca dei visti per studenti cinesi, definendoli irragionevoli e ideologici. 🔗Come scrive quotidiano.net

Sta circolando una falsa dichiarazione della Cina che condanna Israele - Da alcuni giorni in Italia circola online una dichiarazione falsa attribuita al ministro degli Esteri cinese Wang Yi a proposito della guerra nella Striscia di Gaza. Si intitola (tutto in maiuscolo) “ ... 🔗Secondo ilpost.it

Il ministro degli Esteri cinese chiede agli USA di...