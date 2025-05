Cina | lancia nuovo satellite nello spazio

La Cina ha con successo lanciato il satellite Shijian-26 con il razzo Long March-4B dal Centro di Jiuquan, rafforzando le sue capacità di monitoraggio territoriale. Questo nuovo satellite rappresenta un passo importante nello sviluppo delle immagini e delle analisi geospaziali cinesi.

Oggi la Cina ha lanciato con successo un razzo vettore Long March-4B per collocare nello spazio un nuovo satellite, lo Shijian-26. Il razzo e' decollato alle 12:12 (ora di Pechino) dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina. Il satellite e' utilizzato principalmente per i rilevamenti del territorio nazionale, la gestione ambientale e altri campi, fornendo servizi di informazione a sostegno dello sviluppo economico nazionale. Si e' trattato della 579ma missione di volo dei razzi vettori della serie Long March.

