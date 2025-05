Cina | Jiangxi azienda realizza splendidi prodotti in bambu’

Scopri come un'azienda del Jiangxi, in Cina, trasforma il bambù locale in eleganti prodotti personalizzati, aperti a un mercato in forte crescita in Medio Oriente e oltre. Il bambù, oltre a essere il cibo preferito dei panda, si rivela un materiale sostenibile e versatile per creazioni uniche e di alta qualità. Per saperne di più, guarda il video completo al link: https://www.agenzianova.com/a/6227142/6227142/2025-...

In Cina, il bambu' non e' solo cibo per panda: un'azienda del Jiangxi sta trasformando il bambu' di provenienza locale e il legname in splendidi prodotti personalizzati, che presentano un mercato in crescita in Medio Oriente e non solo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma622714262271422025-05-29cina-jiangxi-azienda-realizza-splendidi-prodotti-in-bambu Agenzia Xinhua.

