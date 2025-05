Cina | Irragionevole revoca Usa a visti per i nostri studenti

La recente revoca dei visti per studenti stranieri negli Stati Uniti da parte della Casa Bianca rappresenta una misura irragionevole, influenzando negativamente l'accesso agli atenei americani. Questa stretta, avviata sotto il precedente governo, nasce in un contesto di tensioni politiche e accuse contro università come Harvard, provocando preoccupazioni sul futuro dell'international student mobility negli Stati Uniti.

La stretta della Casa Bianca all'accesso di studenti stranieri agli atenei americani parte dall'attacco, diretto, da parte di Donald Trump contro la prestigiosa universit√† di Harvard, accusata di antisemitismo dopo mesi di mobilitazioni per denunciare la tragedia in corso a Gaza. "Circa il 31 per cento delle matricole proviene dall'estero, molti da aree del mondo radicalizzate", ha detto il presidente in conferenza stampa, prima di lanciare il suo affondo: "Ci diano subito gli elenchi e pongano un tetto massimo pari al 15% degli iscritti". Non una richiesta ma una imposizione, dopo il taglio dei contratti del governo federale con l'istituto, pari a 100 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Cina: "Irragionevole revoca Usa a visti per i nostri studenti"

