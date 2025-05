Cina | in corso raccolta di sale nello Hebei

Attualmente è in corso la raccolta del sale nello Hebei, nella vasta salina di Caofeidian, Tangshan, una scena vivace e dinamica che coinvolge operai e macchine. Questo armonioso processo agricolo evidenzia l'importanza dell'industria salifera nella regione settentrionale della Cina. Per conoscere meglio questa attività, visita il video completo al link: https://www.agenzianova.com/a/6227630/6227630/2025-05-29/.

La raccolta del sale e’ in corso in una vasta salina nel distretto di Caofeidian, citta’ di Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Gli operai raccolgono il sale con le macchine, creando una scena movimentata. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma622763062276302025-05-29cina-in-corso-raccolta-di-sale-nello-hebei Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: in corso raccolta di sale nello Hebei

Choc ad Appignano, sale sul tetto del condominio e si spara un colpo di pistola. Il corpo precipita a terra: la vittima ha 58 anni. Indagini in corso - Una tragedia ha scosso Appignano del Tronto, dove un uomo di 58 anni si è tolto la vita questa sera. Dopo essersi arrampicato sul tetto del condominio in via delle Rimembranze, ha esploso un colpo di pistola, precipitando poi a terra. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cina: raccolta del sale in pieno svolgimento a Tianjin - La raccolta del sale e’ in pieno svolgimento nelle saline di Tianjin, nel nord della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https ... 🔗romadailynews.it scrive

Cina: raccolta primaverile del sale nelle saline di Tianjin - Un macchinario trasferisce il sale raccolto in una salina della Tianjin Changlu Haijing Group Co., Ltd. a Tianjin, nel nord della Cina, ieri 27 aprile 2025. Negli ultimi giorni, gli operai ... 🔗Come scrive elivebrescia.tv

Cina: raccolta primaverile del sale nelle saline di Tianjin - nel nord della Cina, ieri 27 aprile 2025. Negli ultimi giorni, gli operai dell’azienda sono stati impegnati nella raccolta del sale nei suoi 250.000 mu (circa 16.700 ettari) di saline. 🔗Secondo romadailynews.it