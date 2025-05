Cina | Hunan scopriamo emozionante gara tradizionale di dragon boat

Il Dragon Boat Festival e' proprio dietro l'angolo, e nella contea di Dao, nello Hunan, questo significa una cosa sola: e' tempo di andare in acqua! Unitevi a noi per vivere l'emozionante spettacolo della tradizionale gara di dragon boat!

