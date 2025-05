Cina | Golden Dome degli USA aprirà corsa agli armamenti dello spazio

La Cina e gli USA si preparano a una sfida spaziale con il progetto della "Golden Dome", una potente difesa missilistica che sta alimentando una nuova corsa agli armamenti nello spazio. Donald Trump guida con entusiasmo questa iniziativa, ma tra critiche sulla sua influenza globale e le complessità tecniche, il futuro di questa corsa rimane incerto.

Donald Trump sembra sempre più intenzionato a realizzare la "Cupola d'oro" che difenderebbe gli Stati Uniti da eventuali attacchi missilistici. Le critiche arrivano da più fronti, sia per quanto riguarda l'effetto che essa potrebbe avere nel sistema internazionale e sia per le difficoltà nella creazione di un sistema così elaborato. Nelle scorse settimane i media avevano fatto il nome dell'azienda di Elon Musk, Space X, come possibile società appaltatrice, ma gli attriti delle ultime ore tra l'uomo più ricco del mondo e l'amministrazione Trump suggeriscono fortemente che il leader del Doge non collaborerà per la progettazione del "Golden Dome".