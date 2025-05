La Cina invita gli Stati Uniti a cessare l'imposizione unilaterale di dazi aggiuntivi, definendo questa pratica contraria al libero commercio internazionale. La portavoce del Ministero del Commercio cinese, He Yongqian, ha ribadito l'importanza di mantenere rapporti commerciali basati sulla collaborazione e il rispetto reciproco.

Oggi la portavoce del ministero cinese del Commercio ha esortato gli Stati Uniti ad abbandonare completamente l'errata pratica di imporre unilateralmente dazi aggiuntivi. Nel corso di un regolare briefing con la stampa, la portavoce He Yongqian ha sottolineato che il 28 maggio la Corte del commercio internazionale degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi globali, di ritorsione e cosiddetti del "fentanyl" sono illegali e ne ha ordinato il ritiro e la cessazione permanente. La Cina ha sempre sostenuto che non ci sono vincitori nelle guerre commerciali e che il protezionismo non porta da nessuna parte, ha dichiarato He.