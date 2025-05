Cina contro la revoca dei visti USA per studenti cinesi | tensioni diplomatiche

La Cina si oppone con fermezza ai piani americani di revoca dei visti per studenti cinesi, considerandoli un atto ingiustificato che alimenta le tensioni diplomatiche. La risposta del governo cinese evidenzia le preoccupazioni per le ripercussioni su rapporti e scambi educativi tra i due paesi.

La Cina "si oppone con forza" ai piani americani sulla revoca dei visti per gli studenti cinesi. E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in merito all'iniziativa "irragionevole" annunciata dal segretario di Stato americano Marco Rubio. "Gli Stati Uniti stanno utilizzando l'ideologia e la sicurezza nazionale come scusa per le loro azioni", ha detto Mao, aggiungendo che Pechino "ha presentato solenni proteste agli Usa". L'auspicio è di "muovere nella stessa direzione per poter fare di piĂą su un sano sviluppo delle relazioni Cina-Usa ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net