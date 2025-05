Cina conto alla rovescia per il ‘gaokao’ | è test ingresso università più difficile del mondo

La Cina si prepara alla conta alla rovescia per il 'gaokao', il test d'ingresso universitario considerato il più difficile al mondo, con oltre 13,3 milioni di studenti pronti a sfidare le prove che inizieranno il 7 giugno. Un'occasione cruciale che richiede preparazione e concentrazione, mentre le autorità intensificano i controlli per garantire la regolarità dell'esame.

(Adnkronos) – In Cina sono più di 13,3 milioni gli studenti iscritti quest'anno per il 'gaokao', il fatidico esame per accedere all'università. Lo ha reso noto il ministero dell'Istruzione, come riporta l'agenzia ufficiale Xinhua. Le temute prove inizieranno il 7 giugno. Le autorità promettono controlli sempre più severi nelle sedi di esame. Vietati, tra l'altro, .

