Cina | Chongqing sviluppa industria dei robot

Chongqing, città strategica della Cina sud-occidentale, sta rapidamente emergendo come hub dell’industria robotica, con innovazioni all’avanguardia come robot a prova di esplosione. Grazie a un sostegno governativo mirato, la città ha sviluppato una filiera completa di produzione robotica, consolidando il suo ruolo nel settore tecnologico globale.

Dei tecnici eseguono il debug di un robot su ruote a prova di esplosione presso la Sevnce Robotics, nella municipalita' sud-occidentale cinese di Chongqing, il 27 maggio 2025. Negli ultimi anni, Chongqing ha adottato diverse misure per promuovere lo sviluppo dell'industria dei robot. Ora ha formato un'intera catena industriale di robot che comprende la R&S, la produzione completa di macchine, i test, l'integrazione dei sistemi, l'abbinamento delle parti, la formazione dei talenti e i servizi applicativi. Nel 2024, la produzione di robot di Chongqing aveva superato i 60.000 set con un valore di produzione di oltre 37 miliardi di yuan (circa 5,1 miliardi di dollari).

