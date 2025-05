Cina | apre festival su patrimonio culturale immateriale a Chengdu

La Cina ha aperto a Chengdu la nona edizione del Festival internazionale sul patrimonio culturale immateriale, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni culturali di tutto il mondo. Durante l'evento, i visitatori hanno l'opportunitĂ di scoprire l'arte dei tappeti afghani e altre straordinarie testimonianze di patrimonio culturale.

Dei visitatori apprendono informazioni sui tappeti afghani durante la nona edizione del Festival internazionale sul patrimonio culturale immateriale, che si tiene a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ieri 28 maggio 2025. L’evento ha preso il via ieri nella citta’, durante il quale saranno esposti oltre 600 oggetti del patrimonio culturale immateriale provenienti da piu’ di 60 Paesi e regioni. Degli artisti si esibiscono durante la cerimonia di apertura della nona edizione del Festival internazionale sul patrimonio culturale immateriale, che si tiene a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ieri 28 maggio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: apre festival su patrimonio culturale immateriale a Chengdu

