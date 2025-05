Ciliegie e bancarelle a Monza torna la sagra di San Gerardo | tutte le strade chiuse

Venerdì 6 giugno Monza si anima con la tradizionale Sagra di San Gerardo, tra bancarelle di ciliegie e delizie enogastronomiche, e con le strade chiuse per l'occasione. Un evento che celebra il compatrono della città, con la statua nel Lambro e tante iniziative anche per i visitatori, tra divieti e festeggiamenti.

ILa statua del santo nel Lambro, le ciliegie, le bancarelle ma anche i divieti in città. A Monza venerdì 6 giugno torna l'appuntamento con la sagra di San Gerardo, il compatrono della città insieme a San Giovanni. E come da tradizione con i banchi delle ciliegie e dei prodotti enogastronomici e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Ciliegie e bancarelle, a Monza torna la sagra di San Gerardo: tutte le strade chiuse

