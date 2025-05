Cilento Vallo di Diano Experience 2 giugno in mongolfiera a San Giovanni a Piro

Vivi l’emozione di un’esperienza unica sopra il Cilento e il Vallo di Diano con il volo in mongolfiera a San Giovanni a Piro, in occasione della festa della Repubblica il 2 giugno. Questo suggestivo evento, parte del progetto Cilento Vallo di Diano Experience, ti permette di scoprire le meraviglie di un’area riconosciuta come città creativa UNESCO nel cuore del Parco Nazionale del Cilento.

Si avvicina l’appuntamento in mongolfiera di San Giovanni a Piro il prossimo 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica. L’evento, previsto lo scorso 26 aprile, è stato sospeso a causa delle avverse condizioni meteo e rientra nel progetto Cilento Vallo di Diano Experience per le città creative dell’Unesco nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, con Capaccio Paestum comune capofila. Gli altri comuni della rete sono Castellabate, Ascea, Ceraso, Montecorice, Padula, Perdifumo, San Mauro Cilento e Serramezzana. San Giovanni a Piro, al suo secondo appuntamento creativo, ha scelto una soft adventure con ascesa vincolata in mongolfiera per godere da un diverso punto di osservazione la bellezza dei luoghi, al fine di promuovere il sito di interesse artistico, storico, architettonico e paesaggistico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

