Ciclisti fanno downhill nel portico di San Luca | il video crea polemiche e sconcerto

Un video di ciclisti che fanno downhill nel portico di San Luca a Bologna ha scatenato polemiche e sconcerto sui social media. Il footage, pubblicato su Instagram, solleva dubbi sulla sicurezza e sulla corretta fruizione di un luogo storico e simbolico della città .

Bologna, 29 maggio 2025 – Giù come razzi, tra curve e impennate, sotto al portico di San Luca. Il video, in presa diretta, postato sulla pagina Instagram bolo.riders ha già fatto il giro dei social, tra commenti di indignazione (per la location che non sarebbe propriamente una pista) e preoccupazione per l'incolumità di chi, ipoteticamente, si fosse trovato a passare a piedi di lì durante la prova. Se infatti i commenti sotto al post originale, in una pagina dedicata ad analoghe prove di agilità , sono tutti entusiasti per la “performance” atletica dei due ciclisti, sulle pagine Facebook bolognesi dove il video è subito rimbalzato c’è molto sconcerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it