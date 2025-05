Cibo musica processione e fuochi d’artificio per la Festa della Madonna del Mare

Dal 30 maggio al 2 giugno, Porto Garibaldi si anima con la Festa della Madonna del Mare, un evento che unisce fede, musica, cibo e spettacoli di fuochi d’artificio. Un’occasione unica per vivere tra tradizione religiosa e intrattenimento, celebrando la cultura locale in un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno il sacro ed il profano si fondono a Porto Garibaldi per la tradizionale Festa della Madonna del Mare organizzata dalla Parrocchia Immacolata Concezione di Maria. Una manifestazione che rappresenta un momento di profonda devozione religiosa, ma anche una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Cibo, musica, processione e fuochi d’artificio per la Festa della Madonna del Mare

