Chris Hemsworth condivide un video di ringraziamento per Thor | si prepara ad abbandonare il personaggio?

Chris Hemsworth ha condiviso un emozionante video di ringraziamento dedicato a Thor, lasciando intuire che potrebbe essere vicina la sua ultima interpretazione del dio del tuono. Con il ritorno nel cast di Avengers: Doomsday, i fan si chiedono se questo segnalerà la fine di un’era per l’attore nei panni di Thor.

Abbiamo recentemente avuto la conferma che Chris Hemsworth riprenderĂ il ruolo di Thor in Avengers: Doomsday, e l’attore ha ora condiviso un video intitolato “ Thank You! The Legacy of Thor”, alimentando le speculazioni sul fatto che potrebbe essere pronto ad appendere definitivamente il martello al chiodo. Il video presenta clip, filmati del dietro le quinte e spezzoni di interviste tratti dal periodo in cui Chris Hemsworth ha interpretato il Dio del Tuono nell’ MCU, e include scene tratte dai quattro film di Thor, oltre a Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

