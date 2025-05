Chris Hemsworth annuncia l’addio a Thor in un post misterioso

Chris Hemsworth ha sorpreso i fan annunciando l'addio a Thor con un emozionante post sui social media, intitolato “Thank You! The Legacy of Thor”. Questa decisione segna una svolta significativa nell’Universo Cinematografico Marvel, lasciando i fan a riflettere sul futuro del Dio del Tuono.

l'addio di chris hemsworth a thor: un messaggio carico di emozione. Recentemente, l'attore Chris Hemsworth ha condiviso un video sui social media che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati dell'Universo Cinematografico Marvel. Il filmato, intitolato "Thank You! The Legacy of Thor", appare come un commiato al personaggio che lo ha reso celebre a livello mondiale: Thor, il Dio del Tuono. contenuto e significato del video di Hemsworth. Nel clip, che raccoglie scene tratte dai quattro film dedicati a Thor, oltre alle sue apparizioni nei capitoli degli Avengers da Age of Ultron fino a Endgame, l'attore ripercorre 15 anni di avventure, momenti memorabili e dietro le quinte.

Chris Hemsworth: 15 Anni Da Thor, Futuro Nel MCU, Avengers Doomsday E Non Solo - Celebrities like Chris Hemsworth, who has played Thor for over 15 years, continue to impress fans with their evolving careers in the MCU.

