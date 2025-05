Chivu-Parma avanti insieme

Cristian Chivu e il Parma proseguiranno il loro percorso insieme, come confermato dall'incontro tra il club, il Ceo Federico Cherubini e l'allenatore rumeno. Questa collaborazione rappresenta una solida base per costruire il futuro della squadra, rafforzando il progetto tecnico e ambizioso del Parma.

Cristian Chivu e il Parma andranno avanti insieme: come anticipato da ParmaToday.it (leggi qui) l'incontro tra il Club, nella figura del Ceo Federico Cherubini e l'allenatore rumeno ha dato esito positivo. Gettate basi solide sulle quali far poggiare ogni discorso sul futuro. L'Area Tecnica.

