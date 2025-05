Chiusura Visodent | Federconsumatori al fianco dei pazienti | sospendere i finanziamenti attivi

Federconsumatori Sicilia si schiera al fianco dei pazienti colpiti dalla chiusura di Visodent, denunciando l'abbandono di centinaia di persone e la sospensione improvvisa dei finanziamenti attivi. Scopri come proteggerai i tuoi diritti e le opportunità di assistere i pazienti in queste difficili circostanze.

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Federconsumatori Sicilia Federconsumatori Sicilia: centinaia di pazienti abbandonati Federconsumatori Sicilia è stata sommersa da richieste d'aiuto da parte degli ex pazienti degli studi dentistici Visodent, i quali hanno visto interrompersi improvvisamente le loro cure odontoiatriche, nonostante avessero già versato somme consistenti in anticipo. Gli studi Visodent sono scomparsi senza preavviso, lasciando centinaia di persone senza assistenza. Obiettivo prioritario: sospendere i finanziamenti. In una situazione complessa come questa, ottenere giustizia sarà difficile, ma le sedi territoriali di Federconsumatori stanno cercando di raggiungere un primo traguardo concreto: la sospensione dei finanziamenti accesi dai pazienti per le cure mai completate.