Chiusa l’asta retail del Btp Italia di maggio 2025 | collocati 65 miliardi di euro

La recente asta retail del Btp Italia di maggio 2025 si è conclusa con un successo, collocando oltre 6,5 miliardi di euro tra i piccoli risparmiatori in soli tre giorni. Con un totale di 65 miliardi di euro collocati complessivamente, questo titolo di Stato si conferma una scelta molto apprezzata dagli investitori italiani.

Roma, 29 maggio 2025 – Oltre 6 miliardi e mezzo di Btp Italia collocati in tre giorni ai piccoli risparmiatori. E’ questo il risultato ottenuto nella fase di asta dedicata al retail dal Btp Italia di maggio 2025. Chiuse le vendite retail. Si è chiusa infatti la terza e ultima giornata di collocamento agli investitori retail del Btp Italia. Nel corso della seduta di oggi i piccoli risparmiatori hanno acquistato titoli per 1,244 miliardi di euro, portando così il totale di quanto sottoscritto da martedì a circa 6,52 miliardi. La giornata di domani sarà dedicata agli investitori istituzionali (banche, fondi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chiusa l’asta retail del Btp Italia di maggio 2025: collocati 6,5 miliardi di euro

Btp Italia: chiusa la terza giornata con 6,52 miliardi sottoscritti dai retail - Si è conclusa con successo la terza giornata di collocamento del Btp Italia, con i risparmiatori retail che hanno sottoscritto titoli per oltre 652 milioni di euro, portando il totale dell'offerta a circa 6,52 miliardi. 🔗continua a leggere

