Chiude sala Euclide Ecco perché Roma nord è rimasta senza aula studio

La chiusura della sala studio Euclide a Roma Nord ha lasciato studenti e studenti senza un importante punto di riferimento culturale, già dopo soli due anni dalla sua inaugurazione. Situata nel centro commerciale lungo la Flaminia, questa aula studio di 250 metri quadri e 60 postazioni rappresentava un valuable presidio per la comunità.

Roma nord resta senza aula studio, orfana di un presidio culturale. A due anni dalla sua inaugurazione chiude la sala studio Euclide, quella aperta nell’omonimo centro commerciale lungo la Flaminia. Sala studio Euclide Uno spazio di circa 250 metri quadri che ospita 60 postazioni di studio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Chiude sala Euclide. Ecco perché Roma nord è rimasta senza aula studio

Roma, chiude la Sala Studio Euclide: Torquati esprime rammarico per il mancato rinnovo del comodato - A partire dal 1° giugno, la Sala Studio Euclide chiuderà, segnando la fine di un importante punto di riferimento per studenti e cittadini del Municipio XV. 🔗continua a leggere

