Chiude il negozio di Chiara Ferragni a Roma Al via il restyling del brand e nuovo piano di rilancio

Il negozio di Chiara Ferragni a Roma, inaugurato a novembre 2023 in via del Babuino, chiude temporaneamente per consentire un importante restyling del brand e un nuovo piano di rilancio. La societĂ Fenice srl ha annunciato questa decisione, puntando a rafforzare l'identitĂ e la visibilitĂ delle collezioni future.

Il nuovo piano di Chiara Ferragni Ad annunciare la chiusura è stata la societĂ Fenice srl che in una nota ha comunicato: "Fenice srl, confermando il proprio impegno nel.

