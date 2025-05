Chiude il Cotonificio Zambaiti cassa integrazione a zero ore per 50 lavoratori

Il Cotonificio Zambaiti di Cene annuncia la Cassa Integrazione Straordinaria a zero ore per 50 lavoratori, segnando una nuova fermata nel tessile bergamasco. Questa decisione evidenzia le difficoltà del settore e l’importanza di strategie di tutela per le aziende in crisi.

Cene. Un altro pezzo importante del tessile bergamasco si ferma. È stato firmato nei giorni scorsi l’accordo per l’attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs) a zero ore per cessata attività per i 50 dipendenti del Cotonificio Zambaiti di Cene, storica azienda specializzata nella produzione di biancheria per la casa. La crisi nei mesi scorsi aveva fatto solo lievemente capolino, tanto che a gennaio era stato firmato un contratto di solidarietà per tamponare un calore temporaneo di commesse. Con il passare del tempo la situazione ha preso una piega ben più grave, portando alla decisione della chiusura dell’attività produttiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Chiude il Cotonificio Zambaiti, cassa integrazione a zero ore per 50 lavoratori

