Chiude definitivamente Camurati profumi in piazza Adriano a Torino | Ringraziamo tutti i nostri clienti

Camurati Profumi chiude definitivamente il suo punto vendita in piazza Adriano a Torino, con l'ultimo giorno di apertura previsto il 31 maggio 2025. Ringraziamo tutti i nostri clienti per il supporto e la fiducia nel corso degli anni. Ricordiamo che, da domenica 1 giugno, il negozio di piazza Adriano non sarà più attivo, ma rimarrà aperto lo store di via Ettore De Sonnaz.

