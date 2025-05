Chirurgo pedofilo c’è la condanna | Ha abusato di 299 bambini

Il chirurgo francese Joël Le Scouarnec, condannato a 20 anni di carcere, è stato riconosciuto colpevole di aver abusato di 299 bambini durante la sua carriera. Questa drammatica sentenza rappresenta una vittoria per la giustizia e la tutela delle vittime, dopo anni di sofferenza e silenzio.

Francia, il mostro indossava il camice: il dottor Le Scouarnec viene condannato a 20 anni per aver abusato di 299 bambini Giustizia, finalmente, è stata fatta. Joël Le Scouarnec, il chirurgo francese di 74 anni, è stato condannato a 20 anni di carcere. Questa la pena esatta che la Procura aveva richiesto per un uomo che ha abusato sessualmente di almeno 299 bambini. – Cityrumors.it Le accuse erano precise, agghiaccianti. Il medico è stato processato nella Francia occidentale per aver aggredito sessualmente 188 bambini e per aver commesso ben 111 stupri. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Chirurgo pedofilo, c’è la condanna: “Ha abusato di 299 bambini”

