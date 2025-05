Chiosco in Piazzale della Steccata | il Comune di Parma rilancia uno spazio storico

Il Comune di Parma rilancia lo storico chiosco di Piazzale della Steccata, restituendolo alla città come spazio di valore simbolico e culturale. È aperto un avviso pubblico per assegnare la concessione d’uso e promuovere progetti di recupero e riqualificazione di questa importante area.

Al via il percorso di restituzione alla città di uno spazio di particolare valore storico e simbolico: il chiosco situato in Piazzale della Steccata. È stato pubblicato oggi l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso a soggetti interessati a realizzare progetti di recupero e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Chiosco in Piazzale della Steccata: il Comune di Parma rilancia uno spazio storico

