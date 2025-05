Chimera Nuoto protagonista ai regionali | 16 ori al Campionato Toscano Propaganda

Chimera Nuoto si distingue ai campionati toscani, conquistando 16 titoli regionali e un totale di 25 medaglie ai finali di Pontedera, dimostrando il talento e la crescita del nuoto aretino. Ottimi risultati anche al Meeting “Città di Empoli”, sottolineando il successo della squadra in ambito regionale e nazionale.

La squadra aretina conquista 25 medaglie a Pontedera. Ottimi risultati anche per l’agonismo al Meeting “Città di Empoli”. AREZZO – Un trionfo in vasca per Chimera Nuoto alle finali del Campionato Toscano Propaganda, dove la squadra aretina ha collezionato 16 titoli regionali e un totale di 25 medaglie. A Pontedera, gli atleti e le atlete dai più piccoli agli juniores si sono distinti nelle diverse categorie, dimostrando la solidità della preparazione tecnica condotta dallo staff guidato da Luca Cicogni, Adriano Pacifici e Francesco Salvini presso il Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Tra i protagonisti spiccano i nomi di: Anna Viola Falchi (Juniores), oro nei 50 rana e 100 misti;. 🔗 Leggi su Lortica.it