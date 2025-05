Children of the Discordance protagonista a Pitti Uomo 108 | il design giapponese incontra l’eleganza italiana

Children of the Discordance, protagonista a Pitti Uomo 108, presenta un'inedita fusione tra il raffinato design giapponese e l’eleganza italiana, offrendo uno sguardo innovativo sulla moda maschile internazionale. Dal 17 al 20 giugno 2025, questa prestigiosa rassegna a Firenze promette di stupire con creazioni che uniscono tradizione e avanguardia.

La moda maschile internazionale si prepara a vivere un momento straordinario durante la prossima edizione estiva di Pitti Uomo 108. Dal 17 al 20 giugno 2025, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà la 108esima edizione della prestigiosa kermesse, che quest'anno riserva una sorpresa speciale agli appassionati del fashion system globale: l'arrivo di Children of

Pitti Uomo 2025 a Firenze: tutte le novità dell’edizione 108 dal 17 al 20 giugno - Dal 17 al 20 giugno 2025, Firenze diventa la capitale della moda maschile con Pitti Uomo 108. Oltre 730 brand, di cui il 43% internazionali, presenteranno le collezioni primavera/estate 2026. 🔗continua a leggere

