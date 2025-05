Chiesta condanna per ex compagna di cella di Patrizia Reggiani | secondo i pm circuì Lady Gucci per sottrarle l’eredità

La Procura di Milano ha chiesto la condanna per l'ex compagna di cella di Patrizia Reggiani, accusata di averla circuì per sottrarle l'eredità. Le indagini evidenziano un tentativo di manipolazione da parte di alcune persone vicine alla donna, tra cui anche ex detenute, nell'ambito di una delicata operazione patrimoniale. Continua a leggere...

La Procura di Milano ha presentato le sue richieste di condanna per le quattro persone accusate di aver circuito Patrizia Reggiani, mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, al fine di impossessarsi dell'eredità della donna dopo la morte della madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chiesta condanna per ex compagna di cella di Patrizia Reggiani: secondo i pm circuì Lady Gucci per sottrarle l’eredità

