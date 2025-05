Chicago l’orso Birch mangia viole del pensiero per variare la sua dieta

Scopri come Birch, un orso nero del Lincoln Park Zoo di Chicago, arricchisce la sua dieta mangiando viole del pensiero, un comportamento naturale tra i maschi selvatici. Anche se molti amano ammirare i fiori, gli orsi neri, come Birch, trovano nei fiori una deliziosa aggiunta alla loro alimentazione, dimostrando l’adattabilità della loro dieta in natura.

Ad alcune persone piace guardare i fiori, ma un orso nero di Chicago ama. mangiarli. Un guardiano dello zoo Lincoln Park di Chicago ha filmato un orso nero di nome Birch mentre mangiava delle viole del pensiero. I responsabili dello zoo affermano che gli orsi neri in natura mangiano fiori e altra vegetazione come parte della loro dieta. Dicono che cercano sempre modi per aggiungere varietà alla dieta degli animali. CREDIT LAUREN CARLSON, LINCOLN PARK ZOO. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chicago, l’orso Birch mangia viole del pensiero per variare la sua dieta

Cerca Video su questo argomento: chicago orso Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Orso mangia il corpo di un uomo morto di infarto - Le autorità locali sostengono che sia stato un orso nero selvatico a mangiare gran parte dell’uomo, ma che non sia l’animale il responsabile della morte del 65enne. Secondo la ricostruzione ... 🔗Segnala news.fidelityhouse.eu

L’orso che mangia solo se miri bene - L’orso se ne sta seduto tranquillo, in attesa che gli umani gli tirino il cibo da mangiare. Devono però mirare bene, perché non ha nessuna intenzione di alzarsi: se il cibo arriva a tiro lo ... 🔗Secondo panorama.it

Mangia il miele pazzo, piccolo di orso si ubriaca. Salvato dai veterinari mentre barcollava (Video) - Un orso giovane, praticamente un cucciolo ... ha mangiato una sostanza del rododendro simile al miele e ne ha mangiata troppa, sentendosi poi male. Il video in alto. 🔗Scrive ilmeteo.it